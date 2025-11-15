Mi cuenta

Marta Gadea Olivera

Falleció el 13 de noviembre de 2025, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. 

RUEGA una oración. Salida: Hoy sábado, 15 de noviembre, a las tres de la tarde desde el Tanatorio de Pompas Fúnebres de A Coruña - Arteixo a la iglesia parroquial Monasterio de San Pedro de Soandres, donde a las cuatro de la tarde se oficiará el funeral. Entierro: Cementerio parroquial; favores que agradecen. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio Pompas Fúnebres de A Coruña - Arteixo, sala nº 2.

Soandres (Laracha), 15 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín