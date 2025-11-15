Manuela Blanco Romero
Falleció el día 14 de noviembre de 2025, a los 87 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy sábado, día 15 de noviembre, a las tres y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Tirso de Cando. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.
Vilar de Cando, 15 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín