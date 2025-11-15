Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuela Blanco Romero

Falleció el día 14 de noviembre de 2025, a los 87 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy sábado, día 15 de noviembre, a las tres y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Tirso de Cando. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Vilar de Cando, 15 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín