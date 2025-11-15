Mi cuenta

Fernando Ferreiro Núñez

(Vecino de Becollo)

Falleció el día 14 de noviembre de 2025, a los 58 años de edad

. l D.E.P. l

Su familia.

 RUEGA una oración. Incineración: el sábado día 15 de noviembre a las once de la mañana en el Tanatorio Crematorio de Augalevada. Funeral: el lunes día 17 a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Argalo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio Crematorio de Augalevada, sala “Tambre”.

Argalo (Noia), 15 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín