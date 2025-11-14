Mari Carmen Patiño Negreira

Falleció el 12 de noviembre de 2025, a los 70 años de edad.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Incineración en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás en la intimidad familiar. Funeral: Hoy viernes, día 14, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIBEIRA, sala nº 2.

Ribeira, 14 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín