Juan Carou Pico
Falleció el día 12 de noviembre de 2025, a los 76 años de edad.
D.E.P.
Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy viernes, día 14 de noviembre, a las cinco y cuarto de la tarde la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: cementerio parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. El tanatorio permanecerá abierto de 10 de la mañana a 11 de la noche. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
