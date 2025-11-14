Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Carou Pico

Falleció el día 12 de noviembre de 2025, a los 76 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy viernes, día 14 de noviembre, a las cinco y cuarto de la tarde la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: cementerio parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. El tanatorio permanecerá abierto de 10 de la mañana a 11 de la noche. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Pirillueiro (Noia), 14 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín