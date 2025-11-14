José Lisardo García González

Falleció ayer jueves el día 13 de noviembre de 2025, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Araceli Blanco García; hijos, Ana, Mónica, Celia y Daniel; hijos políticos, José, Eduardo, Perfecto y Mayka; nietos, Fran y David; Iván y Elisa; Araceli; y Daniel; nietos políticos, bisnietos, Martina, Mía y Roi; hermanos, Victoria y Ramón (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CUATRO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 2.

Vilariño (Cespón), 14 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas