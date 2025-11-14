Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Lisardo García González

Falleció ayer jueves el día 13 de noviembre de 2025, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Araceli Blanco García; hijos, Ana, Mónica, Celia y Daniel; hijos políticos, José, Eduardo, Perfecto y Mayka; nietos, Fran y David; Iván y Elisa; Araceli; y Daniel; nietos políticos, bisnietos, Martina, Mía y Roi; hermanos, Victoria y Ramón (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CUATRO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 2.

Vilariño (Cespón), 14 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas