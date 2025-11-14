Joaquín Vázquez Otero
Finou onte xoves día 13 de novembro de 2025, aos 76 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos
D.E.P.
A súa muller, Manuela Comojo Sobradelo; fillo, Adrián Vázquez Comojo; filla política, Lorena Castelo Arufe; neta, Daniela Vázquez Castelo; nai política, Josefina Sobradelo Cebreiro (Viúva de D. José Mª Comojo Yáñez); irmáns, José, Mari, Luis e Manola; irmáns políticos, Ángela, Che e Rafael; Cheche, Susana, Carmela, José Luis e Miguel; sobriños, curmáns e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE VENRES, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO ás CATRO MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO MUNICIPAL, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO DE RIANXO, SALA Nº 3. O horario de velación é de 9:30 da mañá as 23:00 da noite.
Rianxo, 14 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas