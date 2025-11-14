Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Joaquín Vázquez Otero

Finou onte xoves día 13 de novembro de 2025, aos 76 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos 

D.E.P.

A súa muller, Manuela Comojo Sobradelo; fillo, Adrián Vázquez Comojo; filla política, Lorena Castelo Arufe; neta, Daniela Vázquez Castelo; nai política, Josefina Sobradelo Cebreiro (Viúva de D. José Mª Comojo Yáñez); irmáns, José, Mari, Luis e Manola; irmáns políticos, Ángela, Che e Rafael; Cheche, Susana, Carmela, José Luis e Miguel; sobriños, curmáns e demais familia.

ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE VENRES, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO ás CATRO MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO MUNICIPAL, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO DE RIANXO, SALA Nº 3. O horario de velación é de 9:30 da mañá as 23:00 da noite.

Rianxo, 14 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas