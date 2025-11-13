Mi cuenta

Leonor Vázquez Otero

(Viuda de Don Francisco Castro de la Iglesia) 

Falleció ayer miércoles día 12 de noviembre de 2025, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su hijo, José Castro Vázquez; hija política, Ermita Pérez Barreiro; nietos, Alejandro y Rodrigo Castro Pérez; hermana, Luisa Vázquez Otero; hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO DE SILLEDA a las CUATRO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN MIGUEL DE BRANDARIZ, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE SILLEDA, SALA Nº 1.

Silleda, 13 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas