José Ramón Fungueiro Villanustre

(Madeiras Fungueiro)

Falleció el día 12 de noviembre de 2025, a los 97 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Jueves día 13 de noviembre a la cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Isorna. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Isorna, 13 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín