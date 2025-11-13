Mi cuenta

José Ramón Fungueiro Villanustre

(Madeiras Fungueiro) 

Falleció el día 12 de noviembre de 2025, a los 97 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Jueves día 13 de noviembre a la cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Isorna. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Isorna, 13 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín