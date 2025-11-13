Elisa Montoro Fernández

(Viuda de Don Luis Montoto Salgueiro)

Falleció ayer miércoles, día 12 de noviembre de 2025, a los 95 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su hijo, Miguel Montoto; hija política, Inma Pazos; nietos, Melania y Nil; bisnieta, Gala; hermanas, Elvira (†) e Isabel; ahijada, Carmen; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO VILLAGARCÍA a las ONCE Y CUARTO DE LA MAÑANA, para llegar a la iglesia parroquial de SAN MARTIÑO DE PAZOS (SILLEDA), a las DOCE Y MEDIA DE LA MAÑANA donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. Sala Velatoria: Tanatorio Villagarcía (O Vento - Cea), sala nº 1.

Villagarcía, 13 de noviembre de 2025 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas