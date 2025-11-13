Carmen Iglesias Romero

(Viuda de Don Narciso Tubío Chico)

Falleció ayer miércoles día 12 de noviembre de 2025 a los 95 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Sus hijos, Carmen, Francisco, Marcelino y Ramón Tubío Iglesias; hijos políticos, José Calvo Fernández y Purificación Ferreirós Muñiz; nietos, Bautista, Carlos y Cristina Calvo Tubío; Francisco y Mª de los Ángeles Tubío Ferreirós; nietos políticos, Mª Olga García y Óscar González; bisnietos, Marcos y Nicolás; hermana política, Claudina Sabajanes Batalla (viuda de D. Ramón Tubío Chico); sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO DE OÍN (ROIS) a las CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE hasta la iglesia parroquial de SAN JUAN DE BUXÁN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE OÍN, SALA Nº 2.

Chisca (Buxán), 13 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas