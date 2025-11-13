Mi cuenta

Camilo Mosquera Sánchez

Finou onte mércores día 12 de novembro de 2025, aos 67 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos

. l D.E.P. l

A súa esposa, Charo Lestido Gerpe; fillos, Noelia e Alejandro Mosquera Lestido; filla política, Salomé Pérez; irmáns, Ramón, José e Luis Mosquera Sánchez; irmáns políticos, sobriños, tíos, curmáns e demais familia.

ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE XOVES, con saída do TANATORIO IRIA-FLAVIA de PADRÓN ás CATRO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN XULIÁN DE PONTECESURES onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO para a súa incineración na intimidade familiar, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO IRIA-FLAVIA DE PADRÓN, SALA Nº 1.

Padrón, 13 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas