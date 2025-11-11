Mi cuenta

A familia de José María Calo Santiago

(O Carpinteiro)

Finou o día 9 de novembro de 2025, aos 94 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

A súa esposa, Moncha Domínguez García; fillos, Loli, Fran (†), Pepe e Martín; fillas políticas, María e Olga; netos, Diego, Lidia, Raúl, Teo, Roque e Otto; irmáns, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.

Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte luns, día 10 de novembro, á condución dos restos mortais dende o tanatorio á igrexa parroquial de Santa Eulalia de Boiro onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.

Rúa Poeta Manuel María (Boiro), 11 de novembro de 2025 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas