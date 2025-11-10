Manuel Maneiro Brión
Falleció el 9 de noviembre de 2025, a los 90 años de edad.
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el lunes día 10 de noviembre a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Corrubedo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.
Corrubedo, 10 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín