Manuel Maneiro Brión

Falleció el 9 de noviembre de 2025, a los 90 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el lunes día 10 de noviembre a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Corrubedo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Corrubedo, 10 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín