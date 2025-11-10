Mi cuenta

Manuel Cipriano Nieto Antelo

Falleció el día 8 de noviembre de 2025, a los 77 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el lunes día 10 de noviembre a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Tirso de Cando. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE CEILÁN, sala nº 2.

Vilar de Cando, 10 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín