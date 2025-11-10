Juan Abuín Lijó

Falleció el 8 de noviembre de 2025, a los 61 años de edad.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: El lunes día 10 de noviembre a las once y cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Palmeira, 10 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín