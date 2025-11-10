José María Romero Piñeiro

(José María o Americano, viudo de Doña Concepción Alcalde Pérez)

Falleció ayer domingo día 9 de noviembre de 2025, a los 96 años de edad, confortado con los SS.SS.

D.E.P.

Sus hijos, María José, José Antonio, Jesús, Gelucho, Javier y Conchi Romero Alcalde; hijos políticos, Carmela, Nuria (†), Lola, Juana (†) y Alberto; hermanas políticas, Carmen y Aurita; hermanos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará MAÑANA LUNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CUATRO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTIAGO DE LAMPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1. El horario de velación en el tanatorio es de 9:30 de la mañana a 22:00 de la noche.

Magdalena (Lampón), 10 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas