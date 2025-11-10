Mi cuenta

José María Calo Santiago

(O CARPINTEIRO) 

Finou onte domingo día 9 de novembro de 2025, aos 94 anos de idade, confortado cos SS.SS. 

D.E.P.

A súa esposa, Moncha Domínguez García; fillos, Loli, Fran (†), Pepe e Martín; fillas políticas, María e Olga; netos, Diego, Lidia, Raúl, Teo, Roque e Otto; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.

PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe LUNS, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CINCO E CUARTO da TARDE, ata a Igrexa Parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais o CEMITERIO MUNICIPAL, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Saída dun autocar ás CATRO E CUARTO da TARDE de Coroño pasando por Runs, Teaño, Saltiño, Cariño, Cabo de Cruz, Chazo, Abanqueiro, Boiro (Concello) a tanatorio, igrexa, cemiterio e regreso. O horario de velación no tanatorio é de 9:30 da mañá a 23:00 da noite.

Boiro, 10 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas