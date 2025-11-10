Mi cuenta

Doña Mª Jesús Pérez Santos - Don José Vicente Pérez Santos

(Viuda de Isauro Méndez) 

Fallecieron el día 8 de octubre de 2025 y el día 11 de mayo de 2021. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: lunes día 10 de noviembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro cenizas: Cementerio municipal de Palmeira; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 2.

Palmeira, 10 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín