Doña Mª Jesús Pérez Santos - Don José Vicente Pérez Santos
(Viuda de Isauro Méndez)
Fallecieron el día 8 de octubre de 2025 y el día 11 de mayo de 2021.
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: lunes día 10 de noviembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro cenizas: Cementerio municipal de Palmeira; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 2.
Palmeira, 10 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín