Carmen Lamas Lomba
(Carmiña a Ravalera)
Falleció el día 8 de noviembre de 2025, a los 96 años de edad.
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo día 9 de noviembre a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: cementerio parroquial de Santa María a Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.
Noia, 9 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín