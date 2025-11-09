Mi cuenta

Diario de Arousa

Antonio Marcos Díaz Allo

(Antonio de Beiro) 

Finou o día 7 de novembro de 2025, aos 72 años de idade, confortado cos AA.EE. 

D.E.P.

Seus familiares. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma. Condución, domingo día 9 de novembro as catro e media da tarde, funeral de corpo presente as cinco, na igrexa parroquial de Santiago de Louro e sepelio de seguido no cemietrio de esta parroquia. Tanatorio de Muros, Poligono de Ventín, sala nº 2 • Tel: 981 746 080.

Louro (Muros), 9 de noviembre de 2025 Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijos