Rubén Laranga Fontaíña
Falleció el 7 noviembre de 2025, a los 31 años de edad
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Sábado día 8 de noviembre a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.
Carballal (Xuño), 8 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín