Ramón Rivas Pérez
Falleció el 7 noviembre de 2025, a los 88 años de edad
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Sábado día 8 de noviembre en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás. Funeral: Martes día 11 a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 3.
Ribeira, 8 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín