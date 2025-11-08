Mi cuenta

María Pilar Elena García Piñeiro

Falleció en Barcelona, el día 31 de octubre de 2025

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 8 de noviembre a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro. Incineración: Tanatorio Crematorio do Barbanza, favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Boiro, 8 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín