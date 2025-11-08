Josefa Maneiro Lorenzo
(Josefa a Perita)
Falleció el día 7 de noviembre de 2025, a los 92 años de edad
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 8 de noviembre a la una del mediodía en la iglesia parroquial de Divino Salvador de Taragoña. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.
Taragoña, 8 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín