Mª Luisa Caamaño Lado

Falleció el día 6 de noviembre de 2025, a los 85 años de edad.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 7 de noviembre a las tres y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: cementerio municipal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Lugar Redondelo (Boa), 7 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín