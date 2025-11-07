Mi cuenta

Josefa Fernández Boo

(Fina da Silva) 

Falleció el día 6 de noviembre de 2025, a los 94 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 7 de noviembre a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Lousame. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 7 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín