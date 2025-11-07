Mi cuenta

Esther Miranda Martínez

(Vecina de Vista Hermosa) 

Falleció el día 5 de noviembre de 2025, a los 90 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 7 de noviembre a la una del mediodía en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Noia, 7 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín