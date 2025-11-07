Dolores González Vilas
Falleció el día 6 de noviembre de 2025, a los 87 años de edad.
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 7 de noviembre a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Bealo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.
Bealo, 7 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín