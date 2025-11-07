Daniel Losada Fachado

(Lito O Morecho)

Falleció el jueves día 6 de noviembre de 2025, a los 70 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su esposa, Mª Carmen Ordóñez Suárez; hijos, Daniel, Ángel y Javier Losada Ordóñez; hijas políticas, Sonia Figueira, Laura Barreiro y Marta Fernández; nietos, Ángel, Martín, Carlos y Luis; hermanos, José Benito, Maribel y Loli; hermanos políticos, Berta, Manel y Julio; Pepe, Sagrario, Samuel y Moncho; Mª Carmen y Pili; sobrinos, primos y demás familia.

Su esposa, Mª Carmen Ordóñez Suárez; hijos, Daniel, Ángel y Javier Losada Ordóñez; hijas políticas, Sonia Figueira, Laura Barreiro y Marta Fernández; nietos, Ángel, Martín, Carlos y Luis; hermanos, José Benito, Maribel y Loli; hermanos políticos, Berta, Manel y Julio; Pepe, Sagrario, Samuel y Moncho; Mª Carmen y Pili; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO a las CINCO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO MUNICIPAL, favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Rianxo, 7 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas