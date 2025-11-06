Mi cuenta

Vicente Dacosta Salgado

Finou o día 4 de novembro de 2025, aos 41 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos

l D.E.P. l

A súa esposa, Raquel Vidueiros Sánchez; fillas, Ximena e Olivia; pais, José Dacosta (†) e Luisa Salgado; pais políticos, José Antonio Vidueiros e Isabel Sánchez; irmáns, Mónica (†), Rafa e Martín; irmáns políticos, David Campos, Encina Balo e Alba Rey; Toño e Mari; Manolo e Irene; Chus e Lalo; Javier e Lucía; afillado, Manuel Campos; padriños, Lourdes e José Luis; sobriños, tíos, curmáns e demais familia.

PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará HOXE XOVES, con saída do TANATORIO ALBIA (SILLEDA) ás TRES E MEDIA DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN MAMED DE O CASTRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais o cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. 

CAPELA ARDENTE: TANATORIO ALBIA (SILLEDA) SALA Nº 2.

O Castro, 6 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas