Castor Rivas Souto
Falleció el día 5 de noviembre de 2025, a los 86 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves día 6 de noviembre a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.
Escarabote (Boiro), 6 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín