Diario de Arousa

Amanda Pascuala Rivero

(Viuda de Don Óscar Guillermo Herrera)

Falleció ayer martes día 4 de noviembre de 2025, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, Ramón Segundo, Mercedes del Valle (†) y Mª Teresa Medina; hijos políticos, Mónica Gallo y Rubén Antonio Solla Juanes; nietos, Mª Belén, Rubén Ezequiel, Lucas Jesús, Diego, Natalia, Nicolás, María Sol, Juan Manuel y Facundo (†); nietos políticos, Ánxela Garrido y Henning; bisnietos, Lisandro, Constanza y Benjamín; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del Tanatorio Villagarcía a las CUATRO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE AREALONGA, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a su inhumación en el cementerio municipal de Vilagarcía, favores por los cuales les anticipan gracias.

Sala Velatoria: Tanatorio Villagarcía (O Vento – Cea), sala nº 1. El horario de velación en el tanatorio es de 9:30 de la mañana a 23:00 de la noche.

Villagarcía, 6 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas