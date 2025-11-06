Alejandro Serantes Santamaría

(O Juapo)

Falleció el 5 de noviembre de 2025, a los 58 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Jueves día 6 de noviembre a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Baroña. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 5 (Calle Venecia, 50 - Pobra do Caramiñal).

R/ María Mariño (Pobra), 6 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín