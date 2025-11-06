Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Alejandro Serantes Santamaría

(O Juapo)

Falleció el 5 de noviembre de 2025, a los 58 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Jueves día 6 de noviembre a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Baroña. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 5 (Calle Venecia, 50 - Pobra do Caramiñal).

R/ María Mariño (Pobra), 6 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín