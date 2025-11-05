María Lago Miser

Falleció el 4 de noviembre de 2025, a los 60 años de edad

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Miércoles día 5 a las cinco de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: A las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Prza. Pablo Neruda (Ribeira), 5 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín