Francisco García López

Que falleció el día 3 de noviembre de 2025, a los 78 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su esposa, Lucía Saavedra Rivadulla; hijos, Fran y Ángel García Saavedra; hermanos, Jaime (†), Manuela y María García López; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer martes, al acto de conducción del cadáver desde el tanatorio de Boiro a la iglesia parroquial de San Vicente de Cespón, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Comba (Cespón), 5 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas