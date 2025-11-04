Mi cuenta

José Manuel García Leis

Falleció el día 3 de noviembre de 2025, a los 89 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 4 de noviembre a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.

Noia, 4 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín