Manuel Vázquez Nieto
(Manolo o do Xordo)
(Manolo o do Xordo) Faleceu o día 2 de novembro de 2025, aos 83 anos de idade.
D.E.P.
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O luns día 3 de novembro á unha menos cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Juan de Lousame. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.
A Filgueira (Lousame), 3 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín