Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Vázquez Nieto

(Manolo o do Xordo)

(Manolo o do Xordo) Faleceu o día 2 de novembro de 2025, aos 83 anos de idade. 

D.E.P.

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O luns día 3 de novembro á unha menos cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Juan de Lousame. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

A Filgueira (Lousame), 3 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín