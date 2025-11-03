Cefira Costa Arce

(Moncha)

Falleció el día 2 de noviembre de 2025, a los 89 años de edad.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 3 de noviembre a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio municipal do Paramo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Obre (Noia), 3 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín