Matilde Formoso Martínez
(Matilde da Pereira)
Falleció el 31 de octubre, a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, sábado 1 de noviembre a las cuatro y media de la tarde, funeral de cuerpo presente a las cinco, en la iglesia parroquial de Santiago de Louro y sepelio a continuación en el cementerio parroquial. Tanatorio de Muros, Poligono de Ventín, sala nº 2.
Louro (Muros), 1 de noviembre de 2025 Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijos