Feliciano Solano Tirado
Falleció el 31 de octubre de 2025, a los 88 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 1 de noviembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 5.
Empalme (Nebra), 1 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín