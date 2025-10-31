Mi cuenta

Mercedes Sieira Reiriz

(Viuva de Antonio o Fidalgo)

Faleceu o día 30 de outubro de 2025 aos 93 anos de idade l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: o venres día 31 ás catro da tarde na Igrexa Parroquial Nosa Señora do Carme de Aguiño. Enterro: cemiterio parroquial de San Pelaio de Carreira; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala 4.

Vicanso - Aguiño, 31 de outubro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín