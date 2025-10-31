Mi cuenta

María Teresa Romero Riveiro

(A Ganchela) (Viuda de Jesús Mariño Triñanes)

Falleció el día 30 de octubre de 2025, a los 89 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 31 de octubre a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Lampón, 31 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín