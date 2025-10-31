Mi cuenta

Manuel Mouriño Vidal

Falleció el día 30 de octubre de 2025, a los 81 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 31 de octubre a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, SALA Nº 3.

Porto do Son, 31 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín