José Ces Castro

(Che O Beiro)

Finou o día 30 de outubro de 2025, aos 82 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Os teus sobriños, José Manuel, Ramón e Benito; demais sobriños, curmáns e demais familia.

Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte xoves, día 30, á condución dos restos mortais dende o tanatorio á igrexa parroquial de San Martin de Fruime onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia. Nota: Horario velación de 9.30 a 23.00 horas.

Arribas (Fruime), 31 de outubro de 2025 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas