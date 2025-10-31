José Ces Castro
(Che O Beiro)
Finou o día 30 de outubro de 2025, aos 82 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os teus sobriños, José Manuel, Ramón e Benito; demais sobriños, curmáns e demais familia.
Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte xoves, día 30, á condución dos restos mortais dende o tanatorio á igrexa parroquial de San Martin de Fruime onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia. Nota: Horario velación de 9.30 a 23.00 horas.
Arribas (Fruime), 31 de outubro de 2025 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas