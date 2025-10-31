Mi cuenta

Carmen Mota López

Fallecida el 29 de octubre de 2025 a los 85 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala 6.

Rúa Mendiño - Ribeira, 31 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín