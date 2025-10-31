Agustín Almeida

Falleció el día 30 de octubre de 2025 a los 73 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Incineración: Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás. Funeral: viernes día 31 a las once de la mañana en la Iglesia Parroquial de Santa Maria do Xobre; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa mortuoria: TANATORIO POBRA DO CARAMINAL, sala 4.

Cercias - Pobra, 31 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín