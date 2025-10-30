Mi cuenta

María Luisa Fernández Jardón

Falleció el 28 de octubre de 2025, a los 95 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 30 a las doce de la mañana en la capilla del Tanatorio. Entierro: Cementerio municipal de Boisaca; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE ALBIA-SANTIAGO, sala nº 4.

Portosín, 30 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín