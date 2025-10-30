Mi cuenta

María Dolores Martínez Castro

(Lola da Lajueira) 

Falleció el 29 de octubre de 2025, a los 80 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 30 de octubre a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Barquiña (Noia), 30 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín